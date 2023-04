Bocce, Stacchiotti batte tutti e conquista il trofeo Tranceria

Ben 490 giocatori hanno animato la bocciofila Morrovalle del presidente Luca Scocco per il Trofeo Tranceria Gala 2.0 dedicato al ricordo di Mario Scarpetta, socio della bocciofila. La gara, diretta da Leo Pierantozzi, era una competizione individuale per giocatori di tutte le categorie. Dei 490 iscritti, 89 erano di categoria A, ma contano molto anche i 27 partecipanti di categoria D. Ha vinto Leonardo Stacchiotti, il portacolori della società Montesanto di Potenza Picena ha battuto nettamente in finale Nicola Orazi (Villa Potenza), arrivato all’atto conclusivo dopo aver sconfitto tutti i giocatori delle categorie inferiori, a differenza di Stacchiotti che durante il cammino aveva battuto i suoi pari grado di categoria A.

Le partite veramente belle sono state in realtà le due semifinali. Nella prima Stacchiotti sembrava spacciato quando si è trovato sotto 9-0 contro l’ultraottantenne Marco Fiori (Città di Ascoli), ancora super competitivo. L’atleta della Montesanto è stato bravo a non disunirsi e a rimontare gradualmente fino a vincere 12-10, relegando così Fiori al terzo posto della gara al termine di un match da applausi. Nell’altra semifinale Nicola Orazi ha vinto 12-11 Gabriele Giuseppe Farina (Città di Fermo).

Corrado Tecchi, presidente regionale della Federazione, si è complimentato con la Bocciofila Morrovalle per lo splendido successo organizzativo.