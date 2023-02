Bocce, un successo il torneo Città di Treia

La coppia Luciano Teodori-Gaspare Mandolini (Pianello Vallesina) ha vinto il Trofeo Città di Treia, organizzato dalla bocciofila Camporota presieduta da Stefano Valenti. Alla manifestazione si sono sfidate 104 formazioni di categorie CD che hanno dato vita a una serie di partite che sono state distribuite nell’arco della settimana. Il successo è andato a Teodori-Mandolini (Pianello Vallesina) che in finale hanno sconfitto 10-4 Daniele Cappelletti-Antonio Burocchi (Amandolese). Sul terzo gradino del podio sono saliti Franco Picchio-Francesca Cannella (XXIV Maggio Macerata) battuti in semifinale 10-7 dalla coppia vincitrice Teodori-Mandolini. Al quarto posto si sono classificati Benito Quintili-Silvano Diamanti (Maglianese) che erano stati sconfitti in semifinale 10-6 da Cappelletti-Burocchi. Si è così completato il Torneo dopo che la settimana precedente si era disputato quello riservato alla categorie AB.