Bocce, un successo le sfide di Passo Treia

Successo di Luca Sabbatini-Leonardo Stacchiotti (Montesanto) al Trofeo Infissi Design per coppie categorie AB, mentre Giuseppe Mucci-Antonio Sbranchella (Santegidiese) si sono aggiudicati il Trofeo Angeletti Nazareno, gara riservata a coppie di categorie CD. Le due manifestazioni si sono disputate alla bocciofila di Passo Treia presieduta da Sergio Campilia. Nella gara AB, Sabbatini-Stacchiotti (Montesanto) hanno battuto in finale 12-7 Ennio Papiri-Giampietro Sacconi (Comunanza) della categoria B. Terza posizione per Giorgio Vitali-Cristian Guerrieri (San Michele) che si sono arresi 12-11 in semifinale a Sabbatini-Stacchiotti. Quarti Maurizio Micozzi-Stefano Micucci (Morrovalle).

Nella gara per categorie CD gli abruzzesi Mucci-Sbranchella hanno battuto 12-0 Luciano Marinoni-Roberto Donini (La Novilarese). Terzi Maurizio Reda-Franco Cola (Fontenera), quarti Fabio Flamini-Nicola Orazi (Villa Potenza).