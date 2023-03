Bocciofila Maceratese in festa Cento anni di passione e vittorie

MACERATA

L’Asd Bocciofila Maceratese festeggia i cento anni con un calendario ricco di gare regionali e nazionali di bocce e di biliardo, da domenica fino ad ottobre. "In questa ricorrenza così importante per la nostra associazione – spiega il presidente Sergio Compagnucci – voglio ringraziare chi ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo. Vorrei sottolineare il grande attaccamento dei soci a questa realtà, ricordando l’importante contributo, durante la costruzione dell’attuale sede in via Piccinini. Il circolo – prosegue Compagnucci – è diventato, nel tempo, una solida realtà grazie all’appoggio dei cittadini".

La bocciofila avvia l’attività nel 1923 e oggi vanta 160 soci, di cui 55 tesserati per la federazione bocce (Fib) e 45 Federazione biliardo sportivo (Fibis). "Un risultato importante per la città, questa società – dichiara l’assessore allo sport Riccardo Sacchi – rappresenta un pezzo della nostra storia sportiva. La bocciofila costituisce una realtà importante non solo dal punto di vista sportivo, ma aggregativo e inclusivo, per questo avrà sempre il pieno sostegno dell’amministrazione comunale". Le competizioni inizieranno domenica con la gara nazionale di bocce a coppie nelle categorie ABCD e proseguiranno dal 22 marzo al 15 giugno con i gironi eliminatori del campionato italiano a squadre. Dall’8 al 18 maggio si svolgerà la gara regionale di terna e, nello stesso mese, inizieranno le gare di biliardo e boccette a coppia. A giugno i ragazzi dell’Anffas saranno impegnati nelle gare di bocce paraolimpiche e il 18 la gara nazionale di bocce a coppie vedrà premiare i vincitori con il primo trofeo dedicato al campione maceratese Sesto Foresi. A settembre ci saranno le ultime gare di biliardo e bocce e, a ottobre, le finali del campionato italiano a squadre che concluderanno i festeggiamenti del centenario.

"La bocciofila rappresenta la storia della città – spiega il vice sindaco Francesca D’Alessandro – ed è un punto di ritrovo in cui l’intergenerazionalità si realizza completamente. È un circolo aperto a tutte le fasce d’età che porta avanti molte attività inclusive dedicate anche ai soggetti svantaggiati e siamo fieri di sostenerla". "Cento anni rappresentano un risultato importante – sottolinea Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni – raggiunto con passione e dedizione attraversando molte difficoltà. È un esempio di lungimiranza, un vero fiore all’occhiello del territorio". "L’associazione – conclude Graziano Gattari, delegato della Fib – è una conferma del ruolo che questa disciplina ricopre nella società. Basta pensare a tutte le manifestazioni, organizzate negli anni, dalla bocciofila che hanno coinvolto campioni di alto livello contribuendo a rendere Macerata un punto di riferimento per tutti gli amanti di questo sport".

Barbara Palombi