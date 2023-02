Bolzan: "Alla fine il pareggio serve a poco Non sfruttate le occasioni per chiudere la gara"

"Un punto che non serve a niente, dovevamo capitalizzare le occasioni create". Altro che bicchiere mezzo pieno, per Dario Ruben Bolzan, tecnico del Valdichienti Ponte, il pareggio (2-2, ndr) contro i biancorossi del Chiesanuova è un risultato che non riporta il sorriso dopo le quattro sconfitte consecutive incassate. "Era una partita – dice senza mezzi termini – che dovevamo vincere, abbiamo commesso due ingenuità in fase difensiva, sulle loro ripartenze e abbiamo avuto tre o quattro occasioni per chiuderla. Ma non lo abbiamo fatto. Poi, il calcio è così, non ti perdona. Dunque, ci prendiamo questo punto che secondo me serve a poco".

Il Valdichienti Ponte vanta 29 nella graduatoria, ma nonostante il mese di sconfitte (Atletico Ascoli, ndr) la distanza con la prima della classe è di appena nove punti e i playoff sono ancora un obiettivo alla portata. Ma tornando al match di domenica scorsa: "Noi – riflette l’allenatore – lavoriamo tanto sulla fase difensiva, mi sorprende aver preso gol in questo modo. Non credo che ci abbiano creato altri problemi. A momenti abbiamo fatto un grande calcio e tutte le occasioni ce le siamo create giocando. Quindi vuol dire che c’è tanto lavoro da fare".

E infine, il monito ai suoi: "Io mi prendo gli aspetti negativi – conclude Bolzan – , tuttavia mi dà molto fastidio prendere gol in quel modo. Credo che il messaggio non sia chiaro: per vincere le partite bisogna essere ancora di più incisivi, più efficaci, più cattivi". La prossima giornata il Valdichienti Ponte sarà impegnato sul campo dell’Osimana, una diretta concorrente per i playoff.

Francesco Rossetti