Bolzan chiede scusa dopo il pesante ko "La società non merita una simile prestazione"

"Mi assumo tutte le responsabilità perché è giusto che chieda scusa alla società a nome di tutti". Dario Bolzan, allenatore del Valdichienti, all’indomani della netta sconfitta a Macerata. "Nessun problema – aggiunge – può giustificare un 5-0. Il club non merita una simile prova. Ci sarà un confronto forte con la squadra e c’è qualcosa da aggiustare". C’è da voltare pagina, subito. "Devo riprendere il gruppo lasciato a fine anno, non è un qualcosa di impossibile". La sconfitta è stata aperta dall’errore del portiere. "Non è questo il punto, ci sono stati diversi errori individuali nella gara e comunque quello sbaglio non può giustificare un simile risultato". Nell’arco di un campionato ci sono momenti difficili da affrontare, per il Valdichienti Ponte è arrivato ora e coincide con le sconfitte con Urbino e Maceratese. "Nella vita – dice Bolzan – sono abituato a venire fuori da simili momenti con l’umiltà e il lavoro". È il lavoro la parola chiave del tecnico. "Non ci sono altre soluzioni, non ne conosco se non l’applicazione. Ci confronteremo guardandoci negli occhi per poi aumentare l’impegno". Il campionato sta ribadendo quanto sia determinante dare continuità ai risultati. "È un campionato equilibrato in cui la capolista Atletico Ascoli sta dimostrando di avere qualcosa in più degli altri".