Bolzan dopo la vittoria colta a Fabriano "Playoff da raggiungere in ogni modo"

Sorride il Valdichienti Ponte, tornato al successo dopo avere battuto in trasferta l’ostico Fabriano Cerreto, grazie alle reti di Palmieri e Zira. "Va fatto un plauso ai ragazzi, – ha esordito il tecnico argentino Dario Bolzan – dopo la partita di Coppa Italia avevamo avuto poco tempo per recuperare, ma sapevamo quanto era importante ritrovare la vittoria; perciò, hanno messo da parte la stanchezza e non sono mancati nel dare tutto in campo. Ogni elemento è stato molto bravo in una gara complicata considerando che incontravamo una squadra bisognosa di punti". Il bottino pieno per i verdefluo mancava da tre turni, ed ora la graduatoria li vede a quota 37 punti, appena due lunghezze al di sotto della zona playoff. "La differenza tra il pareggio e la vittoria – spiega Bolzan – la stavano facendo alcuni particolari. Ovviamente non siamo migliorati di colpo in tutto ciò che prima non andava bene, però abbiamo compiuto un passo avanti nel percorso di crescita, dobbiamo comunque continuare a lavorare perché anche contro il Fabriano Cerreto il risultato doveva essere più ampio. Visto quanto creato nel secondo tempo era importante muovere la classifica, i playoff sono un altro degli obiettivi che dovremo provare a raggiungere in ogni modo".

Diego Pierluigi