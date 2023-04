Bolzan: "Gettate le basi per un futuro di alto livello"

Terminerà sul campo del fanalino di coda Porto Sant’Elpidio, l’intensa stagione del Valdichienti Ponte, ormai a "secco" di obiettivi, dopo la sconfitta di misura maturata nell’ultimo turno contro l’Azzurra Colli, che ha di fatto chiuso ogni possibilità di raggiungere la zona playoff. "Ci siamo allenati bene e seriamente durante la settimana, quindi – ha spiegato il tecnico verdefluo Dario Bolzan – onoreremo l’impegno anche nel rispetto di tutti i sacrifici compiuti nel corso dell’anno. È vero che non abbiamo raggiunto l’obiettivo playoff, ma di note positive ce ne sono state diverse ed è giusto dare un seguito. Abbiamo giocato tante partite, e quando si scende in campo così frequentemente sarebbe importante avere, più o meno, sempre la rosa al completo, a volte – ha aggiunto – abbiamo pagato delle assenze. La coppa regionale conquistata contro l’Urbino ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca poiché la considero la metà di un percorso, mi tengo invece ben stretto il lavoro fatto e il calcio espresso dalla squadra per lunghi tratti del campionato, di ciò sono soddisfatto". Fondamenta che possono essere decisive per programmare un futuro di alto livello. "Credo che lasciamo una base importante per il prossimo anno – ha affermato Bolzan – poi sarà la società a fare le dovute valutazioni, sicuramente rimarrà una struttura da cui ripartire".

Diego Pierluigi