Bolzan: "La squadra non ha mai mollato contro la Jesina"

"I ragazzi ci hanno creduto fino all’ultima palla" e non potrebbe essere altrimenti se si analizza il pareggio conquistato, quasi con rabbia, da un Vadichienti Ponte duro a morire che contro la Jesina è riuscito a strappare un punto quando ogni speranza sembrava oramai svanita. L’inzuccata di Albanese ha portato sul 2-2 una sfida che i verdefluo erano riusciti a sbloccare, prima di subire la rimonta dei leoncelli. "Sono dispiaciuto – ha esordito il tecnico argentino Dario Bolzan - quando si fa un primo tempo di qualità ed intensità come il nostro, credo che le partite vadano chiuse, è normale, nella ripresa ho dovuto effettuare alcuni cambi visto l’incontro di Coppa disputato due giorni prima. Abbiamo subito il pareggio per una disattenzione mentale, altrimenti non credo che la Jesina avrebbe potuto farci male, poi siamo stati capaci di creare almeno due palloni all’interno dell’area che erano solamente da buttare dentro ma in questo periodo facciamo un po’ fatica a chiudere le azioni". La classifica rimane pressoché invariata, con la zona playoff lontana solo due lunghezze. "Questa è una squadra giovane – afferma Bolzan -, a volte si pecca di esperienza ma tutti i giocatori hanno voglia di migliorarsi e sono convinto che fino alla fine diremo la nostra. Il nostro percorso si è inceppato quasi inspiegabilmente nel mese di gennaio però forza e passione del gruppo non sono mai mancate".