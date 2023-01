Bolzan: "Non abbiamo mai tirato in porta"

"Si perde di lucidità quanto si approccia male una partita, specialmente contro un avversario organizzato e abile nel palleggio come l’Urbino". È l’analisi di Dario Bolzan (foto), allenatore del Valdichienti Ponte, sul passo falso nel match contro la formazione pesarese. La sconfitta è costata il secondo posto al Valdichienti Ponte che è stato raggiunto sul terzo gradino da Forsempronese e Urbino. "A volte – aggiunge il tecnico – le sconfitte si accettano quando giochi alla pari con l’avversario, quando crei le premesse per andare in rete, quando impegni il portiere. Invece noi non abbiamo fatto un tiro in porta". C’è quindi delusione per il passo falso in una partita in cui la squadra di casa è stata forzatamente costretta anche a rinunciare a elementi come Passewe, Trillini e Sfasciabasti. Il tecnico non ha mai tirato in ballo le assenze però è innegabile che certi forfait possano avere un peso. "C’è da riconoscere i giusti meriti all’avversario – continua Bolzan – che si è dimostrata una formazione molto valida sotto più punti di vista, guardando in casa nostra ho notato una prestazione sottotono". C’è da voltare pagina e concentrarsi sulla trasferta a Macerata proposta nella seconda giornata di ritorno. "In queste circostanze – spiega il tecnico – non ci sono ricette particolari se non lavorare ancora di più rispetto a quanto fatto. Sappiamo che davanti c’è ancora tanta strada da fare, occorre restare concentrati e trovare quelle certezze che ci hanno accompagnato a lungo". L’equilibrio è la caratteristica del campionato. "Non c’è – conclude Bolzan – una formazione che dimostra di staccare le altre, occorre essere solo più continui".