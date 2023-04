Bolzan: "Perfetti sul piano tattico Credo nei playoff"

Sono ancora vive le speranze playoff del Valdichienti Ponte e la vittoria di misura maturata nel derby casalingo contro il Montefano ha permesso di accorciare a tre lunghezze la distanza con le zone nobili della graduatoria. "Affrontavamo questa sfida – ha analizzato il tecnico argentino Dario Bolzan – con diversi assenti, dopo una settimana di lavoro tipo in cui abbiamo cercato anche di riposare in quanto quella contro il Montefano è stata per i ragazzi la quarantesima partita della stagione. Faccio un plauso a loro perché capisco bene la stanchezza e sono soddisfatto dell’atteggiamento con sui sono scesi in campo. Tatticamente ci siamo comportati in maniera perfetta, perciò la vittoria è arrivata con merito". Il gol ad inizio ripresa di Del Brutto ha riacceso così la lotta ai vertici, nelle ultime due giornate i verdefluo dovranno giocarsi tutto prima in casa con l’Azzurra Colli poi a Porto Sant’Elpidio. "Ho sempre detto – ha ribadito Bolzan – che ci crediamo, fino alla fine del torneo onoreremo ogni impegno al massimo, non sono un allenatore che prepara una gara con l’intento di attendere gli avversari o far passare il tempo, per me il calcio è solo andare avanti e giocare per vincere. La scorsa giornata avremmo potuto battere anche l’Atletico Ascoli, purtroppo abbiamo subito gol su un episodio, ma la squadra ha sempre provato a fare la partita per tutti i novanta minuti".