Bolzan: "Voglio una grande reazione dopo due sconfitte"

"Ci attende una partita molto importante essendo reduci da due sconfitte pesanti". Dario Bolzan, allenatore del Valdichienti Ponte, pensa alla sfida casalinga contro il Castelfidardo che arriva dopo i passi falsi con Urbino e Maceratese. "Dovremo essere bravi, credere fortemente nelle nostre certezze – aggiunge – e cercare di fare una grande prova". Dovrà essere un Valdichienti Ponte che non dovrà accusare il peso di dovere voltare pagina a tutti i costi. "Il campionato è ancora lungo, tuttavia occorre avere una grande reazione quando si arriva da due ko sorprendenti". La vigilia della sfida è stata animata dalla notizia che l’attaccante Santiago Minella deve tornare in Argentina per motivi lavorativi. "Per noi – osserva Bolzan – si tratta di un danno perché perdiamo un giocatore importante, uno di quelli in grado di spostare gli equilibri". Non è allora da escludere che si possa cercare sul mercato qualcuno che possa sostituirlo. "Sono in una società ambiziosa che non si tirerà indietro qualora dovesse capitare l’occasione di prendere una punta che ci faccia compiere un salto di qualità". Ma ora ogni pensiero è sulla gara di oggi. "Dovremo essere umili e fare una prova molto intensa e fisica". Le squadre saranno attese da un terreno pesante considerando la pioggia caduta e le previsioni meteo. "È una componente molto importante di cui tenere presente. I ragazzi, come successo altre volte, dovranno essere intelligenti e adattarsi subito alle condizioni del terreno di gioco".