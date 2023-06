Bomber Tittarelli: non ho deciso il mio futuro

Dopo aver dato a Roberto Mobili l’incarico di guidare la squadra nel secondo campionato di Eccellenza della sua storia e dopo aver chiuso la collaborazione con il tecnico della Juniores Francesco Sassaroli, il Chiesanuova vuol muoversi sul mercato. E come sempre accade, comincia dalle conferme o meno dei giocatori in rosa. La società ha le idee chiare e tra i punti fermi ha indicato Gabriele Tittarelli, il re dei bomber dell’ultimo campionato con 16 centri. Tuttavia, Titta-gol si è preso del tempo per decidere cosa fare del suo futuro. Al Carlino però smentisce di avere già trovato l’accordo con un altro club, visto che da giorni si parla di Tolentino o Osimana come prossima sua destinazione. "Non è vero niente - esordisce Tittarelli - io non ho preso ancora nessuna decisione sul mio futuro e non lo farò prima di un paio di settimane". Che succede? "Ammetto che sono un po’ confuso e incerto perché effettivamente mi sono arrivate parecchie proposte ed anche piuttosto importanti, non posso non valutarle. Certo che a Chiesanuova in questa stagione sono stato benissimo e non c’è alcun problema personale né con i compagni né con la società. Anzi per me il presidente Bonvecchi è come un fratello più grande". Cosa vi siete detti con Mobili? "Ci siamo incontrati, il mister mi ha fatto una buonissima impressione. Lui vorrebbe che restassi".

Andrea Scoppa