Bonacci, presidente del Montefano "Punti decisivi contro l’Urbino"

"È una settimana decisiva con tanti scontri diretti, noi vincendo con l’Urbino avremmo un piede nei playoff ma è una partita insidiosa perché gli avversari potrebbero rientrare in gioco". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, è proiettato al turno di domenica che propone anche Osimana-Fossombrone e Valdichienti Ponte-Azzurra Colli, cioè sfide tra formazioni che hanno le carte in regola per conquistare i playoff. I viola sono terzi in classifica e due punti dietro c’è l’Urbino. "La sconfitta in casa del Valdichienti Ponte – riflette Bonacci – ci ha tolto la possibilità di lottare per il primo posto e non ci ha consentito di consolidare la posizione all’interno dei playoff. La classifica è così corta che anche un punto sarebbe stato molto importante". Nell’ultimo turno si sono infortunati Candidi e Alla. "Il primo dovrebbe recuperare, mentre per il secondo c’è ancora da aspettare essendo uscito malconcio per un’entrata da dietro". Il presidente ripensa alla sconfitta maturata prima delle feste pasquali. "Forse siamo arrivati mentalmente un po’ scarichi dopo le gare contro Osimana, Atletico Ascoli, Fabriano Cerreto in cui non si poteva sbagliare, in quelle partite ci sono scappati due punti con l’Osimana. Di contro il Valdichienti Ponte aveva metabolizzato l’uscita dalla Coppa e voleva rientrare nel gruppo playoff. Era per noi la partita peggiore arrivata nel momento peggiore, poi le uscite di Candidi e Alla non ci hanno aiutato". I cinque pareggi di fila tra febbraio e marzo hanno ora un peso. "In quel periodo non abbiamo massimizzato quanto fatto sul campo. Il Montefano non è ora appagato, i ragazzi sanno di meritare di stare nel gruppo di testa e arrivarci dà più valore al lavoro di un anno". Forse i giocatori possono accusare il peso di vedere a portata di mano l’obiettivo playoff e di non potere sbagliare. "Non credo che la squadra possa accusare il peso, dopo la sconfitta con il Valdichienti Ponte i tifosi sono venuti allo stadio per incitare i ragazzi e per ringraziarli di quanto fatto. Credo proprio che questo gesto abbia caricato i viola e sono convinto che domenica faranno una grossa prestazione contro l’Urbino".