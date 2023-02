Bonvecchi dopo la vittoria a Urbino "Siamo stati furbi nel match di recupero"

Grazie a Mongiello tutto è più bello. Al secondo tentativo di recupero si è finalmente giocato ad Urbino e al "Montefeltro" il Chiesanuova ha strappato una vittoria di clamorosa gioia ed importanza. Neve e leoni non si conoscono, ma sotto la neve che iniziava a cadere i biancorossi hanno disputato un mercoledì da leoni cogliendo il blitz (rete del capitano a metà ripresa con una stilettata delle sue) che ha messo fine ad un digiuno che durava dall’ultimo turno pre-natalizio. Anche in quel caso in trasferta, battendo a domicilio la Sangiustese. La matricola ha così scavalcato Castelfidardo e Fabriano Cerreto raggiungendo all’11° posto la Maceratese. La drastica scelta del cambio in panca sembra aver pagato, per Mazzaferro due incontri e 4 punti in 4 giorni. "In effetti la scossa che auspicavamo sembra c’è stata – afferma il presidente Luciano Bonvecchi –, vedo una squadra diversa a livello umorale, intanto l’allenatore ha ridato serenità". Forse si sta anche ritrovando quella solidità difensiva marchio di fabbrica? "A Villa San Filippo ci eravamo fatti beffare su palle da fermo, mercoledì abbiamo saputo difenderci bene. E poi c’è qualcos’altro…". Sarebbe a dire? "Magari la dea bendata inizia a girarci a favore. All’andata avevamo perso noi per episodi, stavolta l’Urbino ha preso una traversa e abbiamo vinto noi. Per una volta siamo riusciti a fare una partita attendista, furba ed era contro una bella squadra. Nonché su un campo difficile, sia per la neve sia perché ha stupito i ragazzi per le sue dimensioni, è forse il più grande della categoria". Ora due gare di fila in casa, domenica da brividi perché arriva il Castelfidardo sotto un punto ma in notevole spolvero… "All’andata lo affrontammo disperato che aveva sempre perso, domenica lo troviamo forte di 5 risultati utili. Un brutto cliente, ma noi non vogliamo lasciar loro alcun punto". Andrea Scoppa