Bonvecchi: "Giocheremo le gare interne a Treia"

L’anno che si chiude oggi rimarrà nella storia del Chiesanuova, il 2022 verrà ricordato per sempre per la partecipazione al campionato di Eccellenza. Un risultato mai conseguito prima in 55 anni di attività e clamoroso, dato che la squadra biancorossa rappresenta l’unica frazione nel torneo del gotha del calcio regionale. L’anno che verrà come cantava Lucio Dalla si aprirà subito con i lavori al campo sportivo "Sandro Ultimi", interventi attesi e necessari, utilissimi in previsione futura ma di certo quasi dannosi nel presente. Sì perché dal 10 gennaio tutta l’area diventerà un cantiere, il restyling sarà completo: sistemazione della gradinata e della copertura della tribuna, recinzioni, illuminazione, spogliatoi e un nuovo fondo in erba sintetica. Lavori che consentiranno di aumentare la capienza dello stadio adeguandosi a tutte le normative e che sono stati inseriti dall’Amministrazione comunale di Treia in un contesto più ampio, con finanziamenti anche per il rifacimento di due piazzette. Il campionato di Eccellenza del Chiesanuova riprenderà l’8 gennaio con la trasferta a Montefano, ma dove giocherà le gare interne la matricola? Risponde il presidente Luciano Bonvecchi: "Dovremo disputare tutte le partite casalinghe al "Capponi" di Treia. Per gli allenamenti alcuni verranno fatti lì ed altri in campi limitrofi".

La prossima stagione vi godrete un "Sandro Ultimi" più bello e funzionale, ma nell’immediato questo trasloco potrebbe arrecare disagi logistici e problemi pure in classifica?

"Purtroppo sì, siamo neopromossi e non poter giocare in casa sarà un handicap grosso ai fini della salvezza. I lavori non si potevano rimandare, mi auguro almeno che siano veloci perché da luglio ci servirà il nostro campo sportivo".

Viene salutato un anno indimenticabile.

"La finale di Jesi non la scorderemo mai, un trionfo dopo che avevamo in pugno il primo posto ed invece il sogno sembrava svanito. Bello anche l’ambiente che si è creato intorno alla squadra. Abbiamo un seguito incredibile considerato il bacino d’utenza, abbiamo avuto più pubblico in metà campionato che tutto l’anno passato".

Un auspicio per il 2023?

"Ovviamente la salvezza, ci crediamo – conclude il presidente - e sarebbe una conquista enorme, sia per i problemi che avremo con i lavori, sia perché ci confrontiamo con piazze importanti e club blasonati".

Andrea Scoppa