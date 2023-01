Bonvecchi: "Penalizzati dall’arbitraggio"

L’umore del lunedì non è mai particolarmente buono, figurarsi nel cosiddetto "Blue Monday". E soprattutto per il Chiesanuova è stato il lunedì più nero in questo primo campionato di Eccellenza. Il giorno dopo non è stata smaltita infatti la rabbia per il ko con l’Atletico Ascoli, per società e mister sono state le decisioni arbitrali a contribuire allo 0-1. La seconda partita consecutiva contro big del torneo è stata nuovamente giocata alla pari o quasi, con l’atteggiamento giusto e nonostante il trasloco forzato a Treia, sul sintetico. La rabbia è appunto per una mancata espulsione e il pari regolare annullato, in più c’è preoccupazione per l’infortunio occorso a capitan Mongiello e da valutare. La matricola è così ri-discesa al 12° posto in zona playout, ma stavolta la società sbotta. "Temevo che avremmo pagato lo scotto essendo matricola – afferma il presidente Luciano Bonvecchi – ci era già capitato quando facemmo il primo anno in Promozione, ma domenica ci manca un rigore sullo 0-0, non è stato espulso un giocatore per fallo di reazione ed alla fine ci è anche stato annullato il gol del pari, quando il portiere si è scontrato con un suo compagno come evidenziano le riprese televisive. Tutto ciò dopo altre situazioni avverse capitate con la Forsempronese, l’Atletico Gallo e ancor di più l’Osimana. Meritiamo rispetto noi come società e meritano rispetto i tanti tifosi che ci seguono, molto più numerosi di altre realtà con bacini di utenza maggiori".

Andrea Scoppa