Borse di studio ai giovani che si sono distinti a scuola

Alessandro Prioretti e Francesco Losavio della 5^ classe della Primaria; Francesco Svampa della 1^ Media; Nicola Bagazzoli della 2^ Media; Simone Perucci, Fabio Lorenzi, Giorgio Ciarlantini e Riccardo Casoni della 3^ Media; Nicola D’Innocenzo del 1° anno delle Superiori; Daniele Coppola del 2° anno delle Superiori e Diego Bontempo del 3° anno delle Superiori. Sono loro i baby calciatori del Tolentino che la società ha premiato con un voucher da 300 euro per sostenere le spese della propria attività sportiva.

L’iniziativa, denominata "Studia e gioca", è nata lo scorso inverno grazie alla collaborazione fra il Club e l’azienda "Ecosystem srl" di Giorgio Ciurlanti, main sponsor del settore giovanile e della scuola calcio dell’Unione sportiva Tolentino. Il progetto è stato pensato per tutti i tesserati cremisi frequentanti – appunto – le classi 5^ della Primaria, 1^, 2^ e 3^ Media, nonché il 1°, 2° e 3° anno delle Superiori. Per ciascuna di queste categorie è stata riconosciuta una borsa di studio a chi si è contraddistinto per il proprio rendimento scolastico. L’apposita commissione ha valutato le pagelle di fine anno scolastico e ha decretato i vincitori, individuando fra i partecipanti anche degli ex aequo per la 5^ della Primaria e la 3^ Media.

La consegna dei riconoscimenti è avvenuta alla "Ecosystem srl" da parte del presidente del Club, Marco Romagnoli, e dello sponsor Giorgio Ciurlanti, titolare dell’azienda, i quali si sono complimentati con i ragazzi perché "hanno saputo coniugare scuola e calcio nella maniera più giusta".

Un’iniziativa, quella del Tolentino, che poche società di calcio riescono ad organizzare e questo fa onore al sodalizio cremisi che ha sempre creduto nei giovani e nel vivaio, dedicando un’attenzione e una sensibilità davvero uniche.

m. g.