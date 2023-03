Botta e risposta tra Casette Verdini e Monturano

MONTURANO

(4-3-3): Grifi, Donnari, Marziali, Lami (26’st Barchetta), Tacconi (48’st Tidei), Bordi, Tidiane, Russo, Ulivello (40’st Ramadori), Malaccari (45’st Pianelli), Romanski (36’st Ghannaoui). All.: Lattanzi.

MONTURANO (4-4-2): Isidori, De Carolis, Muzi, Di Gennaro (14’st Viti), Finucci, Cerquozzi (14’st Adami), Di Donato (28’st Smerilli), Petruzzelli, Moretti, Brancalente (28’st Islami), Frascerra. All. Viti.

Arbitro: El Houssine El Mouhsine.

Reti: 10’st Russo, 21’st Frascerra.

Un punto a testa tra squadre che tentano di superarsi nel secondo tempo che non disattende le aspettative. La prima frazione di gioco scivola via senza particolari emozioni se non la conclusione di Bracalente che non inquadra lo specchio della porta. Nel finale la risposta dei padroni di casa con un tiro che il portiere blocca senza problemi, una prima frazione piacevole ma senza acuti.

La ripresa è più vivace, del resto il Monturano deve accelerare il passo in chiave playoff. Ed ecco che la squadra di Viti si presenta con Moretti il cui colpo di testa finisce sul fondo. Poco dopo è il Casette Verdini a sblccare il risultato, ci pensa Russo (10’ st) il cui sinistro a rientrare dalla bandierina sorprende Isidori il quale non riesce a evitare che la palla finisca in rete. La reazione del Monturano dà i suoi frutti quando Frascerra (21’ st) batte Donnari. Il Casette Verdini si affida a Ulivello il cui colpo di testa finisce per un soffio sul fondo. Nel finale gli ospiti potrebbero raddoppiare con Frascerra, ma ci pensa Tacconi a evitare che la palla finisca in fondo alla rete.