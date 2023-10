Botta e Risposta tra Sangiustese e Monturano a Monte San Giusto

SANGIUSTESE vp

1

MONTURANO

1

SANGIUSTESE (4-3-3): Shiba; Pigini, Orlietti (22’ st Tombolini), Sopranzetti, Marini (30’ st Lattanzi); Proesmans (11’ st Trillini), Omiccioli, Sfasciabasti; Monachesi, Shiba (11’ st Minella), Ouedraogo. A disp.: Cingolani, Morresi, Ferrari, Sauchelli, Del Gobbo. All. Bolzan.

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-2-3-1): Isidori; Pancioni, Petruzzelli, Finucci, Frinconi (24’ st Alouan); D’Amicis, Loviso; Islami, Tracanna (17’ st Bernacchini), Nacciarriti (25’ st De Carolis); Rotondo. A disp.: Fall, Adami M., Antolini, Smerilli, Adami G., Ezzaitouni. All. Cuccù.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 7’ Ouedraogo, 10’ Nacciarriti.

Note: espulso al 25’ st Islami per doppia ammonizione. Ammoniti: Loviso.

Finisce in parità una partita combattuta con il Monturano che stringe i denti quando la Sangiustese Vp preme sull’acceleratore per sfruttare la superiorità numerica. Oudreaogo sblocca il risultato: è il 7’ quando il giocatore batte una punizione con il portiere che non trattiene la palla, probabilmente per il sole. La Sangiustese Vp si porta così in vantaggio, ma è subito ripresa dagli avversari. È il 10’ quando Nacciarriti prende palla, si accentra e calcia a rete con il portiere che non trattiene. La gara si mantiene piacevole con gli ospiti che si fanno apprezzare per la manovra, ma sono i locali a rendersi pericolosi con Oudreaogo (12’) il cui tiro è parato, con Monachesi (26’) il cui tentativo è deviato e lambisce il palo e con la conclusione di Orlietti (27’) deviata in angolo. Il Monturano si fa vedere con Nacciarriti (35’) che da dentro l’area non inquadra la porta e con Rotondo (45’) che calcia fuori. Si torna in campo per la ripresa. Al 2’ Oudreaogo ha una buona palla, ma alza la mira. Azione insistita e D’Amicis (7’) calcia sul primo palo, ma Shiba non si fa sorprendere. Islami ferma fallosamente un avversario viene ammonito per la seconda volta, così il Monturano gioca in dieci. Palla d’oro per Pigini (27’) che da ottima posizione alza sopra la traversa. Ci prova Tombolini (29’) con una forte conclusione dal limite, palla di poco a lato. Di testa Minella (40’) manda di poco sul fondo. La Sangiustese ci prova fino all’ultimo, ma gli ospiti portano a casa il punto.

Lorenzo Monachesi