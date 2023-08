Botteghin amaro: "Atteggiamento giusto, ma non è bastato"

A commentare il secondo ko consecutivo di Modena è stato anche il leader Botteghin. "Stavolta almeno abbiamo dimostrato un buon atteggiamento ma non è bastato – ha spiegato il brasiliano -, secondo me è stata una partita un po’ brutta. Il pareggio forse era il risultato pià giusto però abbiamo sbagliato troppo, commettendo tanti errori nel momento in cui potevamo fare qualcosa. La fascia? In questo momento c’è ancora Dionisi in rosa che è il nostro capitano. Per me non cambia niente. In quello che faccio dentro e fuori dal campo ci metto il cuore. Sarà sempre così". Ora si proverà ad invertire la rotta in casa con la Feralpisalò. "Meno male che c’è subito una partita così perché dobbiamo dimenticare questa sconfitta. Avremo l’opportunità di dimostrare che possiamo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto vedere finora. C’è un nuovo allenatore e tanti giovani, ci vuole tempo per diventare una squadra. Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita davanti ai nostri tifosi".