Bottolo resta fiducioso: "È una squadra alla nostra portata"

Davanti ai 5mila caldissimi supporter, la Lube perde dunque la prima gara di questa Champions League, purtroppo più pesante delle precedenti dato che siamo nella fase ad eliminazione diretta. A fine gara così il centrale Anzani: "Abbiamo approcciato nel migliore dei modi la partita per poi lasciare qualcosa dal secondo al quarto set. Siamo lí e lo dimostra il fatto che la gara è stata abbastanza combattuta fino a quando loro non c’hanno messo in difficoltà dai nove metri. Tra l’altro loro hanno difeso il triplo di noi, quindi è stato anche quello un fattore fondamentale per la loro vittoria". Lo schiacciatore Bottolo: "Nel secondo set abbiamo avuto quella sequenza dove Marlon è caduto da muro su difesa nostra, quindi su contrattacco, e ovviamente è dovuto uscire per un po’ di punti. Da lì abbiamo faticato in ricezione, abbiamo perso quel gap di vantaggio guadagnato ed è stato un peccato. Noi eravamo in partita, ma non abbiamo tenuto il livello alto per 4 set. Questa gara deve insegnarci che la squadra turca è alla nostra portata, però dobbiamo dimostrarlo e lo faremo sicuramente al ritorno a Civitanova". Infine il tecnico Blengini: "Abbiamo affrontato una squadra che in casa dall’inizio della stagione non ha mai perso, con una bella bolgia. Loro hanno iniziato forte in battuta, noi abbiamo sofferto all’inizio, siamo riusciti ad arrangiarci cercando di crescere in difesa. C’è stato poi l’episodio di Marlon che ci ha penalizzato in ricezione in una fase cruciale. Potevamo gestire meglio la ricezione, ma la differenza l’hanno fatta gli avversari attaccando palla alta. Noi non siamo stati altrettanto bravi col muro a cercare di creare difficoltà. Loro hanno fatto meglio e hanno vinto".

an. sc.