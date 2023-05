Boxe pesi medio massimi, trionfa Ramo L’albanese batte in finale il moldavo Zaplitini

Il pugile professionista albanese Aleksander Ramo (foto), residente a Recanati, ha battuto il moldavo Zaplitini al Palaindoor di Ancona nel bel match dei pesi medio massimi. Con una serie di combinazioni potenti e precisi, Ramo è stato in grado di tenere Zaplitini a distanza per tutta la durata dell’incontro, dimostrando una grande determinazione e abilità sul ring. I 1.300 spettatori hanno assistito ad un incontro molto combattuto, con entrambi i pugili che hanno mostrato rispetto. Alla fine è stato Ramo ad aggiudicarsi la vittoria, sconfiggendo Zaplitini ai punti. "Il mio obiettivo – ha detto il pugile – è sempre quello di ambire ad una cintura, questa vittoria mi avvicina sempre di più a quel traguardo. Ringrazio gli Istituti Leonardo che mi hanno sostenuto e prometto di continuare a lavorare duro per migliorare sempre di più". Ramo è ora uno dei migliori pugili del panorama italiano, con dieci vittorie su altrettanti incontri.