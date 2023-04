Boxe, podio con lode per i baby della Canappa nelle gare di Roma

Con lode e sul podio i giovanissimi pugili della Canappa Boxing Club di Porto Recanati, allenati dal maestro Vladimiro "Walter" Palombini. I ragazzi hanno partecipato al torneo interregionale di Roma. A brillare i tre allievi della società portorecantese, in gara nella categoria Allievi (11-13 anni). Su tutti, il migliore dei marchigiani è stato Edwan Ridolfi, 12 anni di Camerano, che gareggiava nella categoria di peso dai 40 ai 50 chili, ed è arrivato dove ha conquistato la medaglia d’oro. Ma c’è stata gloria anche per altri due giovanissimi atleti della Canappa Boxing Club di Porto Recanati. Infatti David Palombini, portorecanatese di 11 anni e figlio d’arte di Walter, si è aggiudicato la medaglia d’argento nella categoria tra i 30 e i 40 chili. Altro argento, poi, per Albert Chernouz, filottranese di 11 anni, che gareggiava nella categoria di peso tra i 40 e i 50 chili.