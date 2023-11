Bracciatelli: "Pronti per la difficile trasferta ad Urbino"

Il Tolentino, reduce dalla sconfitta nel derby con la Maceratese, ha messo nel mirino la trasferta di Urbino. "Domenica sarà una partita difficile – dice il centrocampista Alessio Bracciatelli (nella foto) – perché avremo di fronte una squadra forte, in forma e mentalmente in fiducia. Andremo a Urbino per tentare di fare ciò che proviamo durante tutta la settimana, consapevoli che possiamo uscire da questa situazione solamente tramite il lavoro, l’impegno e sfruttando le nostre qualità". Poi uno sguardo indietro alla sfida persa con la Maceratese: "Chiaramente c’è un po’ di dispiacere per la sconfitta – spiega Bracciatelli – ma c’è fiducia nel lavoro che stiamo facendo e nell’identità che, come squadra, stiamo costruendo giorno dopo giorno. Abbiamo trovato una Maceratese che ci attendeva, giacando sui nostri errori per ripartire, e noi non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e a portare gli episodi, anche arbitrali, dalla nostra parte". Bracciatelli è senza dubbio uno degli elementi di maggior qualità e finora sta offrendo ottime prestazioni. "Personalmente – conferma il giocatore – sto attraversando un buon periodo di forma e mi dispiace che i nostri sforzi non trovino riscontro pure nei risultati in campo, ma sono fiducioso che sia questione di tempo e che il lavoro ripaghi sempre". Intanto, dopo le partenze di Petrucci e Storani, si attendono novità sul fronte degli arrivi.

m. g.