Brilla la Cingolana San Francesco

Anche nel calcio a Cingoli c’è una capolista: è la squadra della Cingolana San Francesco che, sconfitto 5-1 il Castelraimondo, ha concluso al vertice del girone C la fase d’andata del campionato Juniores provinciali under 19. La Cingolana San Francesco svetta da sola e imbattuta: 9 vittorie, un pareggio, ben 48 gol realizzati, appena 11 incassati, valorizzati tanti ragazzi, qualcuno convocato tra i titolari che stanno disputando la stagione agonistica nel girone C di Prima categoria.

Dirigente responsabile del gruppo è l’appassionato Giuseppe Falappa, uno dei fondatori dell’allora San Francesco ’93 che, ora Cingolana, svolge un’intensa attività a livello giovanile, coordinatore Giuseppe Zitti. Collabora con Falappa un altro noto sportivo, Atos Fidelangeli pure accompagnatore del complesso allenato da Raniero Gentili che finora ha ottenuto il massimo impegno dalla compagine di cui ecco l’organico per ruoli: portieri Samuele Corinaldi, Giacomo Bracaccini, Yonut Cracium, Nicola Sciati; difensori Federico Emiliani, Asfav Omrani, Elmehdi Qochih, Alex Vescovo, Tommaso Corinaldi, Nicola Bianchi, Marcello Mangoni, Giorgio Bracaccini; centrocampisti Mattia Carotti, Francesco Compagnucci, Giulio Santamarianiova (capitano), Alessandro Crescimbeni, Joele Mazzolani, Armin Skrijels, Samuele Aringolo; attaccanti Gabriele Manfredonia, Mattia Ponsil, Aly Gueye, El Karki Osama, Lorenzo Cappella, Thomas Filipponi, Kevin Ciattaglia.

Gianfilippo Centanni