Brilla l’Anthropos ai tricolori paralimpici

Promozione a pieni voti per l’Anthropos, a chiusura dei campionati italiani paralimpici indoor di atletica e della Coppa Italia dei lanci all’aperto celebrati ad Ancona nel passato fine settimana. Il club civitanovese ha organizzato il duplice evento agonistico e gli atleti sono emersi nel medagliere a suon di exploit, nelle gare-Fispes e in quelle targate Fisdir. Affermazioni di Ndiaga Dieng nei 1500 metri, Fabrizio Vallone nei 3000, Federico Mei nella marcia 3000 metri, Raffaele Di Maggio nei 60 e nei 200, Andrea Mattone nel triplo e nel pentathlon, Eugenia Zucchiatti nei 60 e nel lungo, Anna Maria Mencoboni nell’alto, Salvatore Gabriele Bianca nel lungo, Carlo Corallini nel triplo e Andrea Sampaoli nel lungo. Dominio dell’Anthropos nella staffetta 4x200 metri: 1° il quartetto Schimmenti-Di Maggio-Benigni-Brengola, 2° il trenino Agyemang-Mattone-Corallini-Panebianco. Record italiani per il marciatore Mei, per Di Maggio nei 60 e per Mattone nel pentathlon. Record di partecipazione con ben 351 iscritti.