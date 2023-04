Brillano al "Tardini for special" i ragazzi dell’Union Picena

I ragazzi dell’Union Picena terza divisione (settore paralimpico) hanno partecipato, come unica squadra marchigiana, alla seconda edizione del torneo "Tardini for special" promosso dal Parma Calcio. Erano 21 le squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia, alcune delle quali legate ai grandi club calcistici: Parma Special, Ness1 Escluso, Cremonese, Accento, Milan Special, Reggiana Special, Futsalticinia Novara AM, Associazione Emiliana Mondonico, Insuperabili, Blue Star, Sassuolo Special, Feralpisalò, Fiorentina Special, Cagliari Special, Pol. D. Cassina Nuova, Real Sala Baganza e Hellas Verona.

Scenario della competizione lo stadio Tardini di Parma. "Una grande emozione per i nostri ragazzi che, ancora una volta, ci hanno reso profondamente orgogliosi ottenendo un buon posizionamento nel terzo livello", è il commento del Comune di Potenza Picena.

L’iniziativa ha visto l’adesione di 16 giocatori dell’Union Picena terza divisione che, oltre alla partecipazione al torneo, hanno assaporato la bellezza del divertimento e della socializzazione passando la giornata prima in un parco divertimenti di Bologna. Ad accompagnarli, Laura Grandinetti, responsabile del settore paralimpico, l’allenatore Luca Fermanelli e l’educatore Filippo Tortelli.