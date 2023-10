Bronzo in Giappone per Sofia Raffaeli di Fabriano: Ginnastica Fabriano a un passo dal podio

Dopo la vittoriosa esperienza 2022 quando la Ginnastica Fabriano si aggiudicò il titolo per la prima volta nella storia della ritmica cartaia, ci si attendeva dalle ginnaste una conferma che però non è arrivata. Forse le ultime polemiche non hanno giovato alla serenità delle ragazze. Nonostante tutto le due azzurre Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli nella categoria senior si sono ben comportate. Bene alla sua prima esperienza internazionale la junior Piergentili. L’edizione 2023 della Aeon Cup in Giappone ha chiuso i battenti con un po’ di amaro in bocca per l’Italia, rappresentata dalla ginnastica Fabriano ( Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri come Senior e Alessia Piergentili come Junior). Quest’anno a riempire totalmente la scena sono state le tedesche con la stella nascente Darija Varfolomeev, che ha battuto il vulcano italiano Sofia Raffaeli sia ai mondiali che in questa manifestazione. Sofia Raffaeli ha concluso il concorso generale al terzo posto, dietro l’ucraina Onopriienko e la campionessa del mondo in carica Darija Varfolomeev. Ottimo quinto posto di Milena Baldassarri, che sfiora il podio. Bene anche la Junior Piergentili che ha chiuso all’ottavo ottavo posto. A livello di squadra Fabriano esce con tanto amaro in bocca per un quarto posto ad un niente dal bronzo. Quasi un punto e mezzo il distacco dal terzo gradino del podio, conquistato da Israele futura squadra dell’ex allenatrice fabrianese Julieta Cantaluppi. Argento per le ucraine della Deriugina School e oro per le tedesche TSV Schmiden della talentuosa Varfolomeev e Kolosov. Intanto la Nazionale italiana maschile di ginnastica artistica con il sesto posto in qualifica ai Mondiali di Anversa, ha centra la finale mondiale a squadre di martedì 3 ottobre e la qualificazione olimpica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il team è composto, tra gli altri da Bustese), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi (Pasqualetti Macerata) e Mario Macchiati (Fermo 85).

Angelo Campioni