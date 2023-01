"Brutto avvio, ho visto nella ripresa un altro piglio"

"È un punto prezioso e sono molto soddisfatto". Giovanni Pagliari, allenatore della Recanatese, commenta così l’1-1 ottenuto sul campo della Torres, un risultato che consente di restare al di fuori della zona playout, anche se il campionato è ancora lungo e la quota salvezza deve ancora essere raggiunta: "Nel primo tempo siamo partiti male – è il parere del tecnico dei marchigiani – e abbiamo preso un gol su un movimento che avevamo preparato. Sono dispiaciuto per questo, perché non abbiamo fatto bene e perché eravamo troppo impauriti. Invece nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio e anche grazie alle ripartenze abbiamo creato parecchi problemi agli avversari che sono molto temibili".

Secondo Pagliari, "a un certo punto abbiamo anche avuto la palla per vincere con Marilungo, ma sarebbe stato anche un po’ troppo così. Invece ci siamo presi un punto importante. Le altre hanno vinto? Pazienza, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi: ripeto, abbiamo preso un punto importante contro una squadra forte e ben allenata". Al tecnico è piaciuta anche la prova d’orgoglio: "Nella ripresa siamo stati per diverso tempo in inferiorità numerica per l’infortunio a Sbaffo, ma la squadra è rimasta viva e con un atteggiamento positivo". Pagliari ha visto "la voglia di pareggiare ed è questo l’atteggiamento giusto da tenere in campo se vogliamo la salvezza". La Recanatese incamera un altro punto, sale a quota 25 e martedì se la vedrà alle 21 in casa contro il Cesena. I marchigiani sono ancora imbattuti nel girone di ritorno: un aspetto importante, anche dal punto di vista del morale. Pagliari crede molto nel suo gruppo: "Dimostreremo di potercela fare".