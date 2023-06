Buccolini vince l’argento in casa

Parte subito con forti emozioni il Campionato italiano corsa su pista, con i pattinatori marchigiani in evidenza. È Giuseppe Bramante a dominare tra i Senior nelle gare lunghe. Il mezzofondista siciliano del GSD Città di Priolo Gargallo si impone nelle due 10.000 m. eliminazione e punti eliminazione. Gare lunghe che vedono in evidenza l’altra protagonista delle prime due giornate, Giulia Presti. L’atleta marchigiana, passata quest’anno alla Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro, domina le due 10.000 m. femminili Junior e porta a casa due titoli tricolore. Marche in evidenza anche nella prova a eliminazione Senior Femminile, con Edda Paluzzi (Patt. Sambenedettesi AP) che sfodera una grandissima prestazione e si laurea campionessa 2023. È l’atleta di casa Valentina Buccolini dell’APD Juvenilia a centrare un’altra importante medaglia per i colori marchigiani. L’argento nella Senior Femminile Giro Atleti contrapposti. Prova vinta dalla campionessa europea, Asja Varani (Rolling Bosica TE) che però rimedia un pesante infortunio a seguito di una bruttissima caduta. Prova di forza di Alessio Piergigli (Luna Sports Academy AN) nella Senior Maschile Giro atleti contrapposti, e Marche ancora in evidenza agli Italiani 2023. Il vice campione mondiale si impone su due dei migliori velocisti del panorama internazionale: Vincenzo Maiorca (Città d P. Gargallo SR), argento; Duccio Marsili (Mens Sana SI), campione europeo 2022 che deve accontentarsi del bronzo. Nella prova Junior del Giro atleti contrapposti femminile è Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy AN) a conquistare l’oro e a regalare un’altra medaglia alle Marche. Alice Sorcionovo (Luna Sport Academy AN) si impone nella 500 sprint Junior Femminile. Appuntamento a oggi, con la giornata conclusiva.