Buldog Lucrezia, tante conferme

La Buldog Lucrezia, calcio a 5 serie A2, riparte dal blocco della passata stagione. La parola chiave per i "cagnacci" è continuità e la dirigenza gialloblu ha deciso di mantenere inalterato il blocco della passata stagione. In porta il capitano Javier Corvatta, così come l’altro veterano del gruppo Samuele Severi. Michele Sabatinelli, Nunzio Cirillo, Jacopo Cassisi, Nicolò Copparoni faranno parte del gruppo così come i giovanissimi Matteo Diotalevi, Alessandro Campo, Alessandro Pezzolesi e Alberto Marinelli. La società ringrazia i giocatori che non faranno più parte dell’organico gialloblu: Filippo Mariani, Eduardo Paludo, Stefano Chiappori, Tommaso Del Pivo, Giovanni Aloisi e Nicholas Pieri. Grande lavoro da parte del ds Dino Diotalevi sulle conferme e sta trattando i nuovi profili.