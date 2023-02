Bullismo: la società giallorossa si confronta con genitori e figli

Incontro oggi alle ore 18.30, nella sala conferenze della Croce Gialla di Recanati, sul tema "Genitori & Figli, parliamo di bullismo", su iniziativa della US Recanatese. Coordinerà l’evento Francesco Fiordomo, responsabile della comunicazione della società sportiva. Partecipano il responsabile del settore giovanile giallorosso Thomas Zani, Tania Paoltroni presidente del Consiglio comunale di Recanati con delega alle pari opportunità e Nicola Nicoletti, vice presidente del Comitato regionale arbitri Marche, collaboratore di linea con 170 partite in serie A, 90 in B e 70 gare internazionali. L’evento sarà gratuito ed è rivolto a dirigenti, genitori, atleti, tecnici, appassionati e a tutte le società del territorio. La Us Recanatese è sempre stata in prima linea nella lotta al fenomeno del bullismo tra i ragazzi. È sceso in campo in prima persona l’allenatore della prima squadra, Giovanni Pagliari, parlando agli studenti delle scuole di Recanati. Un recente incontro si è svolto al liceo Classico "Giacomo Leopardi", mentre giovedì prossimo sarà presente all’ISS "V. Bonifazi" con indirizzo sportivo.

ast. t.