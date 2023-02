Buon punto contro la Forsempronese Frenquelli: "Fatta un’ottima prestazione"

Punto di ripartenza. Dopo il primo stop con Mazzaferro in panchina, l’1-1 con la Forsempronese è stato senza dubbio un buon risultato per il Chiesanuova. Tra i fattori con il segno + l’aver giocato con quattro under titolari e senza pezzi da novanta nell’asse centrale, da Monteneri dietro a De Cesare in mezzo fino al bomber Tittarelli davanti. E contro un avversario di elevata qualità, terza forza di Eccellenza giunto a ben 12 gare senza perdere. Ancora, è stato il primo punto a Treia e infine va aggiunto che nessuna delle concorrenti ha vinto, anzi è stato rosicchiato un punto sul Castelfidardo. Unica nota stonata, a parte la rottura del setto nasale per Morettini, l’ennesima rete incassata su calcio da fermo (punizione che non c’era). Il direttore sportivo Federico Frenquelli analizza così la situazione: "Venivamo da una brutta partita e abbiamo fatto un’ottima prestazione – dice – nonostante assenze importanti, rischiando poco contro un team di grande qualità. In questo momento purtroppo i calci piazzati sono la nostra croce e il gol è arrivato su un tiro sbagliato perché di fatto era un cross uscito lungo. Prendiamo comunque un punto che secondo me pesa molto e ci sbloccherà mentalmente qui a Treia".

Andrea Scoppa