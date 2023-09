Buona la prima La Maceratese vince e convince

Maceratese

2

Chiesanuova

0

MACERATESE: Gagliardini 6; Martedì 6,5; Strano 7, Sensi 7, Nicolosi 6; Pagliari 6,5, Ruani 7 (43’ st Marcolini ng), Napolano 6 (15’ st D’Ercole 6,5), Tortelli 5,5 (38’ st Mancini ng); Perri 6 (40’ st Di Ruocco ng), Cirulli 6. All. Lattanzi.

CHIESANUOVA: Fatone 6; Molinari 6 (22’ st Giaconi 6), Dutto 6, Canavessio 6, Iommi 5,5; Badiali 6,5, Pasqui 6,5 (36’ st Trabalsi ng), Crescenzi 6 (30’ st Bonifazi ng), Carnevali 5,5; Momngello 6, Sbarbati 5,5. All. Mobili.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Reti: 11’ st Ruani; 21 st Perri (rig.)

Note: spettatori 1.500; ammoniti Canavessio, Ruani e Pagliari; angoli 3-6.

I tifosi chiamano e la Maceratese risponde, domando un ostico Chiesanuova e debuttando con un corroborante successo. Pubblico d’eccezione per la categoria. Partita bloccata nel primo tempo, complice il gran caldo. Maceratese attendista e Chiesanuova più pimpante. Le uniche, non limpide, occasioni sono una proiezione di Perri, lanciato da un Napolano schierato troppo indietro e una punizione dello stesso Napolano respinta con i pugni da Fatone. Ripresa ben più scoppiettante. Al 5’ diagonale di Napolano, finito al lato. Al 7’ Chiesanuova vicina al gol, prima con Canavessio e poi con Dutto. All’11’ la gara si sblocca. Pagliari lancia con il contagiri Cirulli che si fionda in area: ne nasce una serie di rimpalli con l’ottimo Ruani che è pronto a scaraventare il pallone in rete. Nulla da fare per Fatone. La reazione degli ospiti si esaurisce con un colpo di testa di Pasqui a fil di palo. Mister Lattanzi sostituisce Napolano con D’Ercole, subito protagonista: il neo entrato parte in contropiede e velocissimo giunge in quella avversaria, servendo Perri, messo giù da Iommi. Rigore evidente, che lo stesso Perri trasforma. Il Chiesanuova tenta il tutto per tutto ma la difesa biancorossa (con Strano e Sensi impeccabili) concede solo un colpo di testa di Sbarbati, di poco a lato. Al triplice fischio esplode la gioia dei tifosi, con tutta la squadra a festeggiare di fronte ad una curva ultras in ebollizione per il terribile caldo e per la conquista dei tre punti. Ora la Maceratese è attesa da due trasferte di fila, contro Urbino ed Urbania, entrambe vittoriose. Poi ritorno all’Helvia Recina con il derby contro la Civitanovese.

Mario Stoccuto