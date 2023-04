Buone prove di Sbaffo e Yabre In ombra Carpani e Fallani

Fallani 5,5: la punizione di Emerson lo inganna, complice anche un compagno che nei pressi cicca il rinvio. Del tutto incolpevole invece sul terzo gol.

Somma 6: ha il merito di "contenere" il giocatore più temuto dell’Olbia che, è vero, sigla una doppietta ma per il resto si è visto pochissimo.

Ferrante 6: divide, con tutto il reparto, la "pennichella" sulla rete decisiva. Comunque annulla Nanni e, giocando sugli anticipi, limita moltissimo le occasioni degli ospiti che vantano un attacco prolifico nonostante la classifica.

Peretti 6: provoca la punizione generosamente concessa dall’arbitro da cui scaturisce la rete di Emerson. Se la cava anche se talvolta con qualche patema.

Yabre 6,5: a parte qualche "scivolata" di troppo merita l’ampia sufficienza. Rare le sue folate offensive: si è giustamente più preoccupato di controllare Arboleda, ma il suo cross del 2-2 è stato millimetrico.

Senigagliesi 6: schierato a destra qualche sua accelerazione mette in crisi Sperotto, ma il suo fallo di mano provoca il rigore del 2-1.

Alfieri 6: forse inizia ad avvertire un po’ di stanchezza, d’altronde comprensibile a questo punto della stagione. Meno irruente del solito e Pagliari lo sostituisce.

Morrone 6: nell’interdizione è comunque sempre un fattore determinante e regge bene il confronto con due uomini di grande esperienza come La Rosa e Dessena.

Carpani 5,5: la volontà, come sempre, non è mancata. In un’occasione non se la sente di concludere ma stavolta, rispetto al consueto, ha "fatturato" di meno: forse eravamo abituati troppo bene.

Sbaffo 6,5: gran lavoro in attacco, ma anche in una posizione più arretrata è stato prezioso. Fallisce una rete che sembrava fatta, mette a segno di testa la sua tredicesima marcatura stagionale.

Giampaolo 6: un’annata tribolata per lui ma è arrivata la gioia della rete.

a. v.