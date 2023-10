Buscaglia ammette:: "Non si può giocare con un solo pivot"

Maurizio Buscaglia non si nasconde: "Abbiamo perso una partita, ma soprattutto un’occasione".

La Vuelle ha invece pareggiato a rimbalzo e nelle media del tiro da tre. Cosa è mancato?

"E’ stato innanzitutto un match segnato dal primo quarto (13- 34). Abbiamo giocato una partita mediocre".

Poi vi sono mancati troppi americani.

"E’ vero. La reazione c’è stata e ci ha dato l’occasione per l’impresa finale. Ma per noi rimanere in campo nei momenti decisivi con Bamforth era molto importante".

Invece nel quarto quarto il leader si è visto rubare la palla dopo il rimbalzo e fischiare il quinto fallo... "Proprio così: un episodio che ha deciso molto del finale del match".

La reazione dopo due quarti negativi c’è stata. "La rimonta è stata notevole. Abbiamo cercato di rimanere calmi in quei momenti. Dopo un primo quarto segnato dalla testa piena di cose, ci siamo sistemati e fatto una bella rimonta, soprattutto nel terzo quarto. Poi ci sono stati episodi negativi che ci hanno tolto anche l’occasione fondamentale per chiudere il match prima dell’overtime".

Leo Totè ha fatto una partita fantastica.

"Sì: 29 punti con 7 rimbalzi e un 91% nei tiri liberi. Avevamo deciso di affidarci a lui per l’ultimo tiro, purtroppo non è andata bene. Ciò non toglie niente della sua serata fantastica, perché non me la sento di parlare di un’azione sola. Bisogna dare atto a Leo di aver tenuto in piedi da solo il reparto".

Vero, ma la Vuelle può andare avanti con un pivot solo?

"No, che non possiamo". Significativi i tre minuti concessi a uno Schilling ormai fuori dai giochi: "Noi dopo aver ritrovato Valerio Mazzola, abbiamo bisogno di avere tutti in campo soprattutto sotto canestro". Chiaro?

