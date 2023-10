Buscaglia: "Peccato perdere così sul filo"

Se prima della partita gli avessero detto che si sarebbe giocato la vittoria all’ultimo tiro, probabilmente Buscaglia avrebbe accettato, visto il recupero di due americani pochi giorni prima del debutto su un campo difficile. Ma una volta che si arriva a un passo dal traguardo, brucia tornare a casa stringendo fra le mani un pugno di mosche: "Dispiace perdere una gara giocata fino all’ultimo, è stato un peccato - ammette il coach della Vuelle -. Nel primo tempo abbiamo concesso troppi secondi tiri, anche su errori loro dalla lunetta, cosa che nel secondo abbiamo limitato un po’ di più. Ma anche su quei palloni vaganti che non sono di nessuno Brescia è stata più reattiva ed attenta, arrivando sempre per prima. E’ vero, siamo stati bravi a rimanere sempre lì, sempre vicini alla Germani, ed era la nostra idea per questa partita".

Il finale è stato un susseguirsi di emozioni che prova a ricostruire. "E’ stato un mix di varie situazioni: a partire dai due tiri aperti dall’arco, quello frontale di Bamforth e quello dall’angolo di Ford, che non sono entrati e che avrebbero potuto darci un vantaggio più rassicurante. Mentre nell’ultimo minuto non abbiamo attaccato bene - ammette -, o meglio non abbiamo eseguito bene nè l’ultima difesa nè l’ultimo attacco. Sarebbe bastata una delle due per portarla a casa".

Dall’altra parte della barricata, coach Magro porta ancora i segni della tensione sul volto, incalzato dalle domande che cercano di capire perché una squadra con le ambizioni di Brescia ha fatto così fatica contro una formazione meno attrezzata e con il suo leader, Bamforth, ancora indietro di condizione: "Abbiamo iniziato il campionato con un successo casalingo e, a prescindere dalla qualità della prestazione, è meglio commentare una brutta vittoria che una bella sconfitta - risponde un po’ seccato -. Vincere non è mai scontato e bisogna trovare il modo di farlo anche nelle difficoltà. Sicuramente spero di avere più avanti una squadra che sappia approcciare con ancor più aggressività le gare, soprattutto nella fase difensiva perché nasce tutto da lì. Ma avere dubbi o perplessità spetta a me, che devo metterci le mani per migliorare questa squadra, abbiamo vinto e dobbiamo essere contenti". Mentre su Pesaro così si esprime: "Abbiamo fatto fatica ad arginare il loro tiro da tre punti, soprattutto di Bluiett che è uno specialista e che ci ha fatto veramente male, poi chi è uscito dalla panchina ha lavorato meglio in difesa. Pesaro è una squadra che ha le armi per impensierire, se l’anno scorso non abbiamo fatto i playoff è per lo 0-2 nei confronti diretti con loro; quest’anno intanto una ce la siamo presa, anche se ci hanno fatto sudare".

e.f.