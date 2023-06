Caccia ai talenti con la scuola di ex bianconeri

Crescere i nuovi talenti del territorio lavorando sulla tecnica individuale. È questa la mission dei tre ex bianconeri Catello Cimmino, Antonio Aloisi e Claudio Pierantozzi che, attraverso il progetto lanciato dall’asd Piceno Football Team, cercheranno di rispolverare i vecchi metodi che consentirono all’Ascoli dell’era Rozzi di poter vantare in prima squadra molti ragazzi talentuosi della provincia. Insieme le tre glorie del Picchio hanno lanciato il progetto d’avvio di una scuola calcio qualificata con la collaborazione della Lazio Soccer School, braccio operativo della Ss Lazio. Gli allenamenti quotidiani si svolgeranno nel rinnovato impianto sportivo della Traini Ecoservices di Castel di Lama che, in passato, per vari anni ha ospitato anche il lavoro professionistico della prima squadra dell’Ascoli.

L’obiettivo dichiarato dal trio è quello di effettuare con allenatori qualificati di provata esperienza, un lavoro di assoluta qualità nelle categorie giovanili mettendo a disposizione dei ragazzi un importante percorso di crescita tecnica che poi possa consentire loro di farsi trovare pronti a tentare il grande salto. A partire dal primo luglio 2023 e per tutti i sabati del mese, saranno effettuati degli open day gratuiti aperti a tutti per l’individuazione dei migliori profili del territorio ascolano. "Oltre all’aspetto sociale cercheremo di far crescere tutti i ragazzi dal punto di vista tecnico senza fare concorrenza alle importanti società del territorio – commenta l’ex Milan e Ascoli Catello Cimmino -. Cercheremo anche a livello tecnico di andare incontro alla riscoperta di una metodologia più indicata, secondo il nostro avviso, e incentrata principalmente su dominio palla e coordinazione. Fattori un po’ persi nel corso degli ultimi anni". "Con la nostra passione e serietà portiamo nei campi questo genere di servizio – aggiunge l’ex Torino e Ascoli Antonio Aloisi -. Questo nuovo progetto andrà ad arricchire il lavoro intrapreso 5 anni fa insieme per offrire una preparazione importante a chi deciderà di far parte della nostra famiglia". Nel frattempo proseguono i campi estivi allestiti sempre nelle strutture dell’Ecoservices. "Abbiamo sempre seguito un certo tipo di lavoro sulla tecnica del bambino e sui vecchi metodi dei nostri anni dove si cercava il miglioramento del giocatore singolo – sostiene Claudio Pierantozzi -. Lavoreremo a 360° sulla crescita del giovane senza mai abbandonare i nostri ragazzi".

mas. mar.