Calbini alla Rucker per salire

Terzo anno consecutivo di Serie B Nazionale per Lorenzo Calbini, il playmaker figlio d’arte, classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Vuelle. Le ultime due stagioni sono state oltremodo positive con Senigallia e Teramo. Calbini, infatti, con il club abruzzese ha chiuso l’ultimo campionato con 13,1 punti, 5,2 rimbalzi e 2,8 assist di media a partita. Accostato nei giorni scorsi ai Legnano Knights, disputerà il prossimo terzo campionato di B nazionale con la Rucker San Vendemiano, in provincia di Treviso.

Come coach troverà Michele Carrea, che arriva in Veneto dopo aver maturato esperienze importanti in A2 a Biella, Pistoia e Treviglio. Per Calbini si tratta di un’annata fondamentale per poi poter puntare al campionato di serie A2. A proposito di allenatori dobbiamo registrare un altro ritorno importante: quello di Andrea Gabrielli che dopo l’annata a Teramo tornerà a guidare la Goldengas Senigallia, che due anni fa portò alla semifinale per la A2. Mentre il play guardia pesarese Giovanni Tomassini, premiato come miglior giocatore del campionato di A2 a Cento, potrebbe approdare a Rimini.

l.lu.