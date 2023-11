Calcio a 5, al via il campionato provinciale Uisp. Si parte con la sfida tra F.C. Perù e Sarnano

È ai blocchi di partenza la seconda edizione del campionato provinciale di calcio a 5 organizzato dal comitato territoriale maceratese Uisp. Le 9 squadre coinvolte si sfideranno nel consueto girone all’italiana, la cui conclusione è prevista per la fine di marzo, successivamente prenderanno parte alle fasi di post season: Playoff e Coppa “Wild Card”. Saranno le prime sei della regular season a sfidarsi nei playoff per la conquista del titolo di campione provinciale, mentre le ultime classificate prenderanno parte al torneo che garantirà al vincitore dieci tesseramenti gratuiti per atleti relativamente alla stagione 2024-25. Il primo appuntamento è per dopodomani agli impianti sportivi dei Cappuccini a Macerata e saranno di scena i campioni in carica dell’ultima edizione della Coppa Wild Card, l’F.C. Perù che sfiderà una squadra di grande tradizione nel futsal, quale è la Tre Torri Sarnano, alla sua prima partecipazione al campionato Uisp. Ad aumentare il blasone della competizione ci ha pensato anche l’Atletico Macerata, che ha iscritto una squadra giovane e promettente. Sarà possibile ritrovare ai nastri di partenza anche il Borussia Cappuccini ed il Collebronx, rispettivamente seconda e terza classificata ai playoff della scorsa stagione. Il comitato organizzatore sottolinea che lo spirito della competizione sarà totalmente inclusivo e puramente ludico, e ringrazia le squadre, la classe arbitrale e i responsabili degli impianti sportivi dei Cappuccini e del Cus per aver reso possibile il torneo.