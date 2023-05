Calcio a 5

Il Futsal Potenza Picena ha conquistato la serie A2. Un traguardo importantissimo, che è stato celebrato nel corso di un incontro in Comune, a cui hanno partecipato il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco con delega allo Sport Giulio Casciotti, i principali rappresentanti e i giocatori della società sportiva. Il sindaco Tartabini ha ringraziato tutti i presenti per la determinazione e l’impegno con cui hanno creduto, fino all’ultima partita, che questo storico risultato fosse possibile: "Siamo orgogliosi di voi, consapevoli di quanti sacrifici e quanti ostacoli avete dovuto superare anche sul piano organizzativo. Lo sport è un ambito davvero importante del nostro amministrare. Traguardi come il vostro sono davvero una ricchezza importante". I vertici della squadra, rappresentanti dal presidente Luciano De Luca, dal vicepresidente Samuele Mosconi e dal direttore generale e sportivo Simone Consolani, nel sottolineare la bellezza di un palazzetto dello sport unito sotto i colori del Futsal. La squadra ha ricevuto in dono, a nome della città, una pergamena celebrativa.