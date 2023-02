Calcio a 5 di serie B, Recanati pareggia ed è un passo falso

Le 3 compagini si avvicinano alla 17ª giornata di serie B futsal dopo una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Un bilancio in equilibrio ma in realtà negativo perché il pareggio è stato il risultato del Recanati. E ottenuto in malo modo. Adesso i leopardiani chiedono ai cugini della Label System Potenza Picena di dar loro una mano…Ma andiamo con ordine. I leopardiani sono tornati in campo dopo il turno di riposo e hanno ospitato il Futsal Ancona che aveva appena estromesso dalla Coppa. Ebbene i giallorossi sono arrivati a condurre 6-2, quando hanno subito l’incredibile rimonta da parte dei dorici fino al 6-6. Buttati via 2 punti che rischiano di pesare tanto, perché il Russi ha vinto ancora ed ora i ravennati comandano con 8 punti di vantaggio (una partita in più). Sabato la leader dovrà giocare al PalaPrincipi e chissà che i locali non facciano un favore a Recanati. I potentini vi arrivano dopo il blitz convincente di Spello, 2-5 contro il Grifoni valso il quarto posto. Per il Cus Macerata ogni settimana sembra invece uguale, gli universitari restano ultimi staccatissimi ed hanno appena perso la 9ª gara di fila, questa "fantozziana" dato che sul 4-4 a 36 secondi dalla fine hanno fallito un tiro libero, mentre subito dopo il sesto fallo è stato sfruttato dal Cerreto d’Esi.

Andrea Scoppa