Calcio a 5. Falconara esulta allo scadere. Una vittoria che pesa doppio

falconara

2

kick off

1

CITTÀ DI : Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Pirro, Pandolfi, Kubaszek, Pesaresi, Brugnoni. All. Domenichetti

KICK OFF: Polloni, Spadano, Bortolini, Stegius, Vanelli, Ghilardi, Carbone, V. Teani, Bovo, E. Teani, Lanziloti, Brungoni. All. Russo

Arbitri: Acquafredda (Molfetta), Carone (Bari); crono: Serfilippi (Pesaro)

Reti: 8’35’’ st Praticò, 12’ Lanziloti, 19’58’’ aut. Bortolini

Estasi Città di Falconara. Si aggrappa a Sestari a 27 secondi dal gong, poi esulta a due secondi dalla fine e trova una vittoria che pesa doppio contro la Kick Off. Il punteggio stampato sul tabellone del PalaBadiali dice 2-1 per le Citizens, che sfruttano un’autorete di Bortolini – tra le migliori per le lombarde – e mandano in visibilio il pubblico falconarese. Una partita da montagne russe. Aperta nel primo tempo dall’occasione di Ferrara, che sfiora il palo in diagonale, mentre le All Blacks non concretizzano un paio di situazioni golose dal limite. Falconara replica con Pereira, murata dall’ex Polloni. Quindi Spadano cestina un contropiede 3 contro 1. Nella ripresa i fuochi d’artificio e chance che si moltiplicano. L’equilibrio si rompe dopo nove minuti, quando Boutimah conclude e propizia un altro gol pesante di Praticò. Vantaggio estemporaneo perché Lanziloti è brava a pareggiare. Ecco, dunque, il finale al cardiopalma. Sestari miracoleggia in diagonale quando la partita sembra destinata a finire ‘ics’. Ma c’è ancora la palla della preghiera per Falconara: Pereira spara in mezzo, Bortolini devia nella sua porta: 2-1. Le falchette, che prima del match hanno salutato l’ingresso del nuovo main sponsor Stil Casa Costruzioni dell’imprenditore Andy Celaj, salgono a quota 7 punti in classifica. Prossima fermata domenica nella tana del Bitonto campione d’Italia in carica.

Giacomo Giampieri