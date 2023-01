Calcio a 5, Recanati cade a Russi

Alla prima di ritorno di serie B di calcio a 5 si è giocato in Romagna lo scontro tra le leader del girone e il Russi ha battuto 2-1 all’ultimo assalto il Recanati. Una gara vietata ai deboli di cuore, anche perché in precedenza i locali per due volte non avevano approfittato della superiorità numerica. A 20 secondi dalla fine i leopardiani hanno avuto un tiro libero, l’occasione per il blitz, ma Pantalone è stato ipnotizzato da Masetti. Sembrava fatta per il pari, invece a 3 secondi dalla sirena ecco la stoccata di capitan Gurioli che supera Vittori e regala agli arancio-nero il successo. Una rete che vale la "vendetta" del ko d’andata 5-4 e la testa del campionato in solitario, 30 punti il Russi, 27 Recanati e a quota 24 il Futsal Ancona. Le altre due maceratesi si sono incrociate tra loro e nel capoluogo il neopromosso Cus ha alzato bandiera bianca 5-8 contro la Label System Potenza Picena. Un derby abbastanza equilibrato ed incerto fino al 5-6, quando gli universitari non sono riusciti a pareggiare e i più esperti potentini hanno fatto lo strappo decisivo. La vittoria ha spinto gli ospiti al 4° posto a 23, il Cus Macerata resta dietro a tutti.

Andrea Scoppa