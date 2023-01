Calcio giovanile, ecco le prime adesioni per i tornei Velox e Cleti

I tornei di calcio giovanile Velox e Cleti hanno raccolto già una ventina di adesioni quando ci sono ancora due mesi di tempo per iscriversi. Il numero testimonia il fascino delle due manifestazioni, se vogliamo tre dato che il Velox ha due competizioni distinte, griffate Maceratese e curate dal responsabile Marcello Temperi. Si dovrebbero superare le cifre elevate del 2022 (84 formazioni al via). Inoltre, salvo ritardi nel programma dei lavori, per le fasi finali si riavrà a disposizione lo Stadio della Vittoria tirato a lucido (oltre a Villa Potenza). Il Velox raggiungerà il 45° atto per gli Allievi e il 34° per i Giovanissimi, riservati ai baby giocatori under17 e agli under15. Un anno fa la Civitanovese si è aggiudicata la kermesse per i più "piccoli" superando in finale il Corridonia e ha sognato il clamoroso bis. Nella finale dei "grandi" nulla ha potuto contro la Vigor Senigallia. Per la 37ª edizione del "Nando Cleti" l’obiettivo è spodestare la Giovane Ancona che ha trionfato nella finale-derby contro il Ponterosso. La Maceratese ha fissato nel 20 marzo il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione, i tornei come prassi inizieranno verso la metà di maggio per concludersi a fine giugno.

an. sc.