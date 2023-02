Calcio, Prima categoria

Il Sarnano e la Cingolana San Francesco hanno vinto i due recuperi del campionato di Prima categoria. Il Sarnano ha battuto 1-0 il Montecosaro grazie alla rete messa a segno al 26’ della ripresa da Papa Ndiour il cui tiro ha subito una leggera deviazione che ha messo fuori causa il portiere. In precedenza al giocatore era stata annullata una rete per una posizione di fuorigioco. Per il Sarnano si tratta di un’importante affermazione arrivata al termine di una gara equilibrata che ha fatto registrare una maggiore pressione dei locali nel secondo tempo. Con questo successo la formazione allenata da Pambianchi ha lasciato l’ultimo posto e si è portata a un punto dal Montecosaro.

Nell’altra partita la Cingolana San Francesco conquista i tre punti in palio ai danni del Caldarola. La partita è decisa dalla punizione battuta da Tittarelli.

Adesso i riflettori sono puntati a sabato quando ci sono due partite molto interessanti: la capolista Camerino farà visita a un Montecosaro alla ricerca di punti, l’Elpidense Cascinare, a due punti dalla vetta, è chiamata a un impegno ricco di insidie a San Severino contro la Settempeda.

Classifica: Camerino 48; Elpidiense Cascinare 46; Appignanese 39; Settempeda 37; Portorecanati 29; Folgore Castelraimondo 28; Urbis Salvia 24; Montemilone Pollenza 23; Caldarola, Elfa Tolentino, Vigor Montecosaro 22; Cingolana San Francesco 20; Esanatoglia 18; Montecosaro 14; Sarnano 13; Cska Amatori Corridonia 12.