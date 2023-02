Calcio, prima vittoria della Vis Civitanova nell’Eccellenza femminile

La Vis Civitanova coglie il primo successo nel campionato di Eccellenza femminile battendo 17-0 la Sibillini United. "Faccio i complimenti alle ragazze – è il commento di Nicolò Bonfigli, vice dell’allenatore Giuseppe Brutti – che hanno interpretato bene la gara, un plauso anche al Sibillini United che al di là del risultato è stato sempre in partita e ha lottato fino all’ultimo. Per me è stata una bellissima esperienza: è infatti la prima volta che alleno nel settore femminile e sono arrivato a stagione in corso. Conoscevo già Brutti con cui avevo collaborato in passato e devo ammettere che è sempre un piacere lavorare con queste ragazze che sono molto unite ed hanno voglia di crescere".