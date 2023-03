Calcio serie D

Il Tolentino si prepara alla trasferta di domenica in casa del Cynthialbalonga, mentre da San Benedetto rimbalzano notizie che potrebbero scuotere il campionato. I giocatori della Samb hanno infatti minacciato di non scendere in campo domenica contro il Porto D’Ascoli se la proprietà del Club non dovesse rispettare gli impegni economici già assunti. Oggi se ne saprà di più. La squadra rossoblù sta probabilmente temporeggiando nella decisione poiché attende notizie dal presidente Renzi per la giornata odierna. Difatti i rossoblù avevano dato tempo fino ad oggi al numero uno del club per pagare almeno una parte dei rimborsi arretrati degli ultimi quattro mesi. Qualora la situazione dovesse precipitare, la classifica del girone verrebbe stravolta e il Tolentino potrebbe avvantaggiarsene in chiave play out. Ma è presto per dirlo.

E Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, resta con i piedi per terra oncentrandosi sul campionato e su quanto ci sarà da fare sul campo: "Non facciamoci illusioni, la Samb – dice il presidente – finirà regolarmente il suo campionato. Quindi è bene pensare e concentrarci esclusivamente su di noi, sul nostro cammino. Ci aspetta una trasferta importante, che andiamo ad affrontare con rinnovato entusiasmo dopo l’importante vittoria di domenica scorsa contro il Montegiorgio. Per la squadra si è trattato di una boccata d’ossigeno e c’è, più che mai, la convinzione di potercela giocare fino in fondo, a cominciare dalla difficile match contro il Cynthialbalonga".

Nell’importante sfida contro la formazione laziale l’allenatore Zannini avrà di nuovo problemi di formazione, dovendo rinunciare agli squalificati Pallecchi e Stefoni e all’infortunato difensore Zeetti, il cui recupero sembra piuttosto improbabile. Potremmo, quindi, rivedere in difesa la coppia centrale Nagy-Rozzi. Al momento, però, è solamente un’ipotesi.

m. g.