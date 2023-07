Calciomercato: Malaccari firma col Brindisi, Khailoti ancora Novara (Macerata)

Il portopotentino Nicola Malaccari ha firmato un contratto biennale con il Brindisi, dove peraltro ha giocato la scorsa stagione vincendo il campionato di serie D. Si tratta di un giocatore molto conosciuto anche per avere indossato le maglie di Maceratese e Tolentino.

Il giovane difensore maceratese Omar Khailoti è ancora un giocatore del Novara, il ragazzo aveva esordito in D a 16 con la Sangiustese e poi in A con la maglia del Bologna quando Sinisa Mihajlovic lo ha mandato in campo contro l’Inter.